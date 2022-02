Jens Stoltenberg: Førebudd på å gjennomføre upopulære rentehevingar

innenriks

– Eg er førebudd på å ta dei avgjerdene som er nødvendige å ta på vegner av Noregs Bank.

Det sa Stoltenberg då han fredag fekk spørsmål om han var klar for å gjennomføre upopulære rentehevingar når han tiltrer rolla som sentralbanksjef.

– Det er slik at avgjerdene i Noregs Bank, ikkje minst om rente, blir gjorde gjennom grundige analysar og omfattande avgjerdsprosessar, og det blir gjorde av eit kollegium av ein pengepolitisk komité. Og eg er heilt klar for at det også kan innebere å ta avgjerder som er upopulære.

– Og det er eg førebudd på, seier Stoltenberg.

