Folket delt om Jens Stoltenberg som sentralbanksjef

Det viser ei måling gjort av Norstat på vegner av NRK etter at Stoltenberg vart utnemnd av Kongen i statsråd fredag.

På spørsmål om støtte til utnemninga, svarer 41,1 prosent at dei støttar ho «i stor grad» eller «i nokon grad». Samtidig svarer 44,5 prosent at dei «i liten grad» eller «ikkje i det heile tatt» støttar utnemninga.

Det andre spørsmålet handlar om folk har tillit til tilsetjingsprosessen. Her svarer 24,5 prosent at dei har «svært stor tillit» eller «ganske stor tillit». 43,4 prosent svarer at dei har «ganske liten tillit» eller «svært liten tillit».

Medan 44 prosent av kvinnene seier at dei støttar utnemninga, er tilsvarande tal blant menn 38,3 prosent. 32,7 prosent av mennene svarer «ikkje i det heile tatt», medan berre 23,0 prosent av kvinnene gjer det same.

