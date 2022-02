Finansdepartementets tilråding vart følgd

innenriks

Det kjem fram i ein kongeleg resolusjon om tilsetjinga av ny sjef for Noregs Bank.

«Finansdepartementets vurdering er at generalsekretær Jens Stoltenberg er best kvalifisert til stillingen som sentralbanksjef. Departementet tilrår derfor at han beskikkes i stillingen», lyder konklusjonen frå departementet.

I resolusjonen blir det samtidig gjort greie for spørsmåla om habilitet og sjølvstende som har oppstått på grunn av den nære vennskapen mellom Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og fortida til Stoltenberg som leiar i Arbeidarpartiet og statsminister.

Departementet ser ikkje bort frå at inhabilitet kan bli eit spørsmål i enkeltsaker. Men i resolusjonen legg dei til grunn at det «ikke foreligger forhold som tilsier at Stoltenberg generelt eller ofte vil være inhabil til å delta i behandlingen av de sakstypene som vil ligge til stillingen som sentralbanksjef».

Det er «ikke grunn til å forvente praktiske utfordringer knyttet til inhabilitet om Stoltenberg ansettes i stillingen», skriv Finansdepartementet.

«Stoltenberg tilhører ikke den kretsen som etter loven er utelukket fra stillingen. Departementet har vurdert om hans tidligere verv og tilknytning til Arbeiderpartiet og statsministeren likevel tilsier at han ikke bør tilsettes, men kommet til at dette ikke er tilfelle», blir det fastslått vidare.

