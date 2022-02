Borgarting lagmannsrett utsett for hærverk

innenriks

– Vi aksjonerer mot lagmannsretten fordi dommen mot Gaute Drevdal gav oss ei akutt kjensle av maktesløyse og sinne. Retten legg heilt tydeleg forklaringa til overgriparen til grunn, og dommarane viser at dei manglar kunnskap om overgrep, seier ein av aktivistane til Vårt Oslo.

Kulturprofilen Gaute Drevdal vart førre veke frikjend av Borgarting lagmannsrett for åtte av ni valdtekter han var tiltalt for. Han vart dømd til eitt års fengsel for eitt tilfelle av valdtekt.

Sommaren 2020 vart Drevdal dømd i Oslo tingrett til 13 år og seks månaders fengsel for ni valdtekter av åtte kvinner og seksuell omgang med ei 15 år gammal jente mellom 2005 og 2014.

Fredag klokka 16 skal det haldast ei markering framfor Stortinget mot frifinninga av Drevdal.

Vårt Oslo har bilete av at ein person som målar «døm overgriperne» med ein sjablong på veggen til lagmannsretten.

Operasjonsleiar Gjermund Stokkli seier i 9.40-tida til NTB at dei har ein patrulje på staden.

– Vi vart varsla klokka 9.21 fredag og har ein patrulje som sikrar spor. I tillegg får vi sjå om det er video i området, seier Stokkli.

NTB har vore i kontakt med Borgarting lagmannsrett, men dei har førebels ikkje svart på førespurnaden vår.

