Aktor ber om 13 års forvaring for ambulansekaprar

innenriks

Det skriv statsadvokat Alvar Randa i ei tekstmelding til NTB.

Dei siste to vekene har ein 34 år gammal mann møtt i Borgarting lagmannsrett, tiltalt for drapsforsøk på sju personar medan han køyrde ein kapra ambulanse på Torshov i Oslo hausten 2019.

I mai i fjor vart mannen dømd til tolv års forvaring med ei minstetid på åtte år for drapsforsøk på dei sju personane og ei rekkje andre forhold under og i forkant av ambulansekapringa. Dommen var i tråd med påstanden til aktor.

No ber altså aktoratet lagmannsretten om å idømme mannen ei strengare straff enn dei bad om i tingretten.

– Det er basert på at vi meiner det reflekterer dei straffbare handlingane best, seier Randa til NRK.

Han seier dei har gått opp eit år frå påstanden i tingretten, mellom anna fordi signalet frå tingretten var at dei hadde lagt seg for lågt.

– Etter synet til retten er dette utgangspunktet i alle fall ikkje for strengt, skreiv Oslo tingrett om påstanden til aktor i dommen sin.

– Retten har vurdert om fengselsstraffa bør setjast noko høgare enn 12 år, men har komme til at det ikkje er grunnlag for å gå over påstanden til aktor, skreiv tingretten.

34-åringen erkjende i tingretten straffskuld for alle forholda han var tiltalt for, bortsett frå drapsforsøka og truslar mot politiet med ambulansen. Då han vart dømd for dei sistnemnde forholda, valde han å anke.

Også i lagmannsretten har mannen nekta straffskuld for drapsforsøk og truslar mot politiet.

(©NPK)