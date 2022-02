To menn sikta etter knivstikking på Jevnaker

innenriks

Ifølgje Sør-aust politidistrikt oppsøkte to menn frå Hønefoss ein tredje mann i eit bustadområde ved Randsborg på Jevnaker onsdag kveld i 23-tida.

Innsatsleiar Arne Guddal i Sør-aust politidistrikt sa til Ringerikes Blad at det hasta med å få ein av dei skadde på sjukehus. Dei to andre mennene fekk overfladiske skadar. Dei to mennene frå Hønefoss er skrivne ut frå sjukehus og køyrd til arrest i Drammen, opplyser politiet til avisa torsdag morgon.

Mannen frå Jevnaker fekk meir alvorlege skadar og vart flogen med luftambulanse til Ullevål sjukehus i Oslo. Politiet opplyser at det dreier seg om knivstikk i overkroppen. Torsdag ettermiddag opplyser politiet i ei pressemelding at vedkommande er operert, og at han ikkje er livstruande skadd.

Politiet kjenner alle tre frå før. Ei kvinne var òg i huset. Ho kom seg ut utan skadar. Guddal kan ikkje seie noko om kvifor dei to oppsøkte mannen på Jevnaker, men dei tre mennene er kjende for politiet frå før.

Det er gjennomført ei rekkje vitneavhøyr og ei førebels åstadsundersøking, opplyser politiet. Mannen som budde i huset, er i 50-åra. Dei to andre er høvesvis i slutten av 20-åra og 40-åra.

