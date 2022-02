Sivilombodsmannen har fått bibelklage på bordet

innenriks

– Vi meiner denne saka er svært urettferdig. Utdanningsdirektoratets tolking av opplæringslova held ikkje juridisk mål. Det står i Bibelen at vi skal faite til the bitter end, og det vil vi gjere her, seier generalsekretær Steinar A. Hopland til Vårt Land.

Ifølgje avisa deler Gideon kvart år ut mellom 15.000 og 20.000 eksemplar av Det nye testamentet på norske ungdomsskular. I august i fjor kom likevel Utdanningsdirektoratet med ei ny tolking av opplæringslova som rammar praksisen.

Direktoratet tilrår kommunar å ikkje opne for at religiøse organisasjonar og trussamfunn deler ut religiøse skrifter i form av gåver til elevar på skulen.

– Det er for oss komplett uforståeleg at vi ikkje får dele ut biblar. Vi går inn i klasseromma og læraren ønskjer oss velkommen. Vi seier tre setningar om kva Gideon er og opplyser at vi har med oss tospråklege nytestamente som dei kan bruke i KRLE-faget. Dei som vil ha eit eksemplar, kan få det. Så seier vi «ha det», og så går vi. Det tek fem minutt, seier Hopland.

I fjor sende Human-etisk Forbund eit brev til Utdanningsdirektoratet og bad om ei vurdering av om det er akseptabelt at biblar blir delt ut på skulen. Forbundet viste spesielt til Gideon.

Direktoratet svarte:«Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at kommunen åpner for at religiøse organisasjoner/trossamfunn deler ut religiøse skrifter eller gjenstander i form av gaver til elevene.»

