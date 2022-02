SV truar med å sabotere domstolsreverseringa til regjeringa

innenriks

SV var kritisk til domstolsreforma til den førre regjeringa, der talet på tingrettar vart reduserte frå 60 til 23.

– Det er likevel ingen automatikk i at SV vil gi regjeringa fleirtal for modellane deira for endring, seier SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland til NRK.

Unneland seier at partiet ønskjer å styrkje dei mindre tingrettane, men at dei ønskjer å finne andre løysingar enn å berre opne dei att.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) meiner at SV konkluderer for tidleg i saka.

– Denne saka er ikkje avgjort frå mi side. Vi skal ta høyringsrunden alvorleg og gjere gode vurderingar etter det. Og så får vi komme tilbake til kva det endelege forslaget vårt blir. Kva SV ønskjer å signalisere no, det får stå for deira eiga rekning, seier justisministeren.

Ei reversering av domstolssentraliseringa til Solberg-regjeringa stod høgt på dagsordenen då Senterpartiet gjekk i regjeringsforhandlingar med Arbeidarpartiet i fjor haust. I eit forslag som vart lagt ut på høyring førre veke, gjekk regjeringa inn for full reversering av reforma til den førre regjeringa. Høyringsfristen er sett til 26. april.

(©NPK)