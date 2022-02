Riksrevisjonen: Innkjøpsmakta til det offentlege blir ikkje brukt til å kutte klimagassutslepp

innenriks

Årleg kjøper det offentlege varer og tenester for rundt 600 milliardar kroner – klimabelastninga utgjorde cirka 16 prosent av Noregs totale klimafotavtrykk.

Då ny lov om offentlege innkjøp tredde i kraft i 2017, vart krava til klima- og miljøomsyn skjerpa. Grøne, offentlege innkjøp er eit strategisk verkemiddel for å nå klimamåla Noreg har forplikta seg til gjennom Parisavtalen.

Potensialet er stort, men Riksrevisjonens undersøking viser at styresmaktene ikkje bruker moglegheita godt nok.

– Undersøkinga vår viser at ambisjonsnivået ofte er lågt sjølv om offentlege oppdragsgivarar stiller klima- og miljøkrav i mange innkjøp, seier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Kritikkverdig

– Offentleg sektor har ei betydeleg marknadsmakt, og potensialet for å redusere klimagassutsleppa er stort. Dessverre må vi konkludere med at styresmaktene ikkje har gjort nok for at det offentlege reduserer klima- og miljøbelastninga når dei kjøper varer og tenester. Det er kritikkverdig, seier riksrevisoren.

To av områda som er undersøkte, er mat- og drikkeprodukt og måltidstenester. Det er på desse felta det offentlege stiller flest klima- og miljøkrav til leverandørane.

Døme kan vere krav knytt til matsvinn, emballasje, tropisk avskoging og økologisk produksjon.

– Vi ser at ambisjonsnivåa ofte er låge og lite forpliktande. Når det blir stilt meir ambisiøse krav, er dei ofte knytt til transporten av varene, ikkje til sjølve produkta, seier Schjøtt-Pedersen.

To andre innkjøpsområde Riksrevisjonen har sett på, er motorkøyretøy og vegtransporttenester. Her stiller offentlege verksemder færrast klima- og miljøkrav. For køyretøy vart det berre stilt slike krav i rundt halvparten av innkjøpa.

Hovudproblem

Eit anna funn i undersøkinga er at mange innkjøparar stiller uforhaldsmessige krav til leverandørar, som at dei skal vere miljøsertifiserte.

Denne typen sertifiseringar er bra, men dei handlar i hovudsak om kva klima- og miljøgrep leverandørane skal ta i si eiga bedrift. Dei er sjeldan retta mot varene og tenestene som skal leverast.

Innkjøparane som Riksrevisjonen har spurt, oppgir nettopp mangelen på klima- og miljøkompetanse som eit hovudproblem. Eit av dei viktigaste verkemidla for å lykkast er derfor å auke kunnskapen, skriv Riksrevisjonen,

