Renate Reinsve nominert til BAFTA-pris

Reinsve konkurrerer mellom anna med Lady Gaga for rolla i «House of Gucci», skriv VG.

«Verdens verste menneske» er òg nominert til beste ikkje-engelskspråklege film. Prisutdelinga skjer 13. mars.

– Det kjennest surrealistisk og heilt fantastisk å bli nominert til ein Bafta. Det er ei stor ære, det betyr veldig mykje, seier Reinsve til NTB.

Også produsent Andrea B. Ottmar er strålande fornøgd:

– Dette er sjølvsagt ei fantastisk stor ære, både for Renate, Joachim (regissør Joachim Trier red.mrk.) og heile teamet. Det har vore ei utruleg reise for oss så langt, og at filmen treffer såpass godt internasjonalt, gler oss enormt. Det er ei stor anerkjenning, seier Ottmar til NTB.

«Verdens verste menneske» har gjort det veldig bra internasjonalt. I sommar deltok filmen i hovudkonkurransen i Cannes-festivalen, der Reinsve vart påskjønt med prisen for beste kvinnelege hovudrolle. Filmen vart òg nominert til den prestisjefylte Gullpalmen, men tapte mot franske «Titane».

Tysdag neste veke blir det òg klart om «Verdens verste menneske» får Oscar-nominasjon. Filmen skal konkurrere mot 14 andre filmar, mellom anna danske «Flukt,» finske «Sovekupé nr. 6» og islandske «Dýrið» (på norsk «Dyret»). Cannes-vinnaren «Titane» er utelaten frå lista.