Kripos og Økokrim har hindra 28 angrep i aksjon mot datakriminalitet

– Vi bruker same metode som gjerningspersonane for å finne potensielle offer. Kripos og Økokrim har sendt ut e-postar til rundt 170 kontaktpersonar for norske innkjøp. I retur har vi fått informasjon om at 28 av desse er freista bedratt etter ein modus som samsvarer med denne, seier Olav Skard, leiar for nasjonalt cyberkrimsenter i Kripos, i ei pressemelding.

Aksjonen starta etter at Universitetet i Tromsø og Norges handelshøyskole i 2019 vart utsette for bedrageri, der det til saman gjekk tapt over 12 millionar kroner. Samtidig fekk Kripos informasjon om at fleire norske bedrifter vart utsette for phishing, ei bedrageriform der kriminelle prøver å få tilgang til sensitiv informasjon gjennom å gi seg ut for å vere andre enn den dei er.

Etterforskinga til Kripos har vist at svindlarane nytta seg av informasjon på Doffin.no i bedrageria. Doffin.no er er den nasjonale kunngjeringsdatabasen for offentlege innkjøp.

Svindlarane gir seg ut for å vere ei offentleg verksemd og tek kontakt med leverandørar. Dei ber om alle uteståande fakturaer relatert til avtalen dei har fått opplysningar om gjennom doffin.no. Så endrar dei betalingsinformasjonen på fakturaene og sender dei tilbake til den offentlege verksemda.

Skard i Kripos meiner aksjonen har bidrege til å førebyggje datakriminalitet.

– Vi er ikkje kjende med fullførte bedrageri knytt til denne modusen etter at vi starta førebyggingskampanjen, seier han.