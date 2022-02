Forvaring blir tema i drapssaka i Hardanger

innenriks

Påtalemakta meiner at Renate Strand Normann døydde av hovudskadar etter å ha vorte slått i hovudet ved ein gangveg på Varaldsøy i fjor vår.

Statsadvokat Benedikte Høgseth skriv i tiltalen at 42-åringen truleg døydde av hovudskadar etter å ha vorte slått ei rekkje gonger i hovudet, skriv Bergensavisen.

Ho seier til NTB at saka sannsynlegvis kjem opp for Haugaland og Sunnhordland tingrett i juni.

Ein 48 år gammal mann er tiltalt for drapet. Han er òg tiltalt for vald og truslar mot ein tidlegare sambuar. Det blir teke atterhald om å leggje ned påstand om forvaring.

Slagvåpen

Den tiltalte, som var ein venn av avdøde, vart same aprildag i fjor arrestert og sikta i saka.

På åstaden fann etterforskarane ein trestokk med hårstrå frå avdøde og blod frå både henne og 48-åringen.

Kriminalteknikarane har konkludert med at stokken truleg vart nytta som slagvåpen.

Ifølgje rettsmedisinarar var dødsårsaka omfattande hovudskadar som følgje av «utbredte stumpvoldskader».

Nektar straffskuld

48-åringen har i tidlegare avhøyr nekta straffskuld. Han har forklart at han hadde minneproblem og har hevda at skadane truleg kom av eit fall

– Han hugsar meir av det som skjedde og har fortalt i avhøyr at han handla i nødverje. Han erkjenner straffskuld for grov kroppsskade, men nektar for drap, sa forsvararen hans, advokat Jørgen Riple, til Bergens Tidende i desember i fjor.

– Han har ved fleire høve opptredd eksplosivt og aggressivt, heiter det i tiltalen ifølgje avisa.

– Ikkje tydeleg motiv

Statsadvokat Høgseth seier at påtalemakta ikkje har funne eit uvilkårleg motiv for drapet.

– Det verkar ikkje tydeleg. Det som er klart, er at dette er ei alvorleg og brutal handling, seier ho.

Ho legg til at det i så alvorlege saker som drap, er naturleg å sjå på tidlegare bortlagde saker.

Bad om full judisiell observasjon

Politiet bad om ein full judisiell observasjon av mannen i fjor.

– Vi har innhenta ein primærpsykiatrisk rapport og vil hente inn ein full judisiell. Det var det som vart anbefalt i den primærpsykiatriske, sa då politiadvokat Janne Ringset Heltne i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Ein judisiell observasjon blir gjord for å vurdere om sikta er tilrekneleg. Dersom retten meiner at ein person har vore utilrekneleg på gjerningstidspunktet, kan vedkommande ikkje dømmast til fengsel.

– Eg er ikkje bekymra for forvaring i denne saka. Det kan vere greitt å få ein full judisiell observasjon av klienten min. Det er ikkje uvanleg i slike saker, sa Riple.

(©NPK)