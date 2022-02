Få offentlege byggherrar kontrollerer om innleige av folk er lovleg

innenriks

Rapporten, som er gjort på oppdrag frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet frå oktober til desember i fjor, kartla korleis offentlege byggherrar følgjer opp bruken av innleige frå bemanningsføretak på prosjekta sine.

Der kjem det fram at dei fleste offentlege byggherrane stiller seriøsitetskrav i kontraktane, men at berre ein mindre del stiller spesifikke krav knytt til bruken av innleige frå bemanningsføretak.

– Bruken av innleige i delar av byggjenæringa har vorte altfor høg, og det er behov for å gjere tydeleg og stramme inn regelverket på dette området. Derfor har vi no sendt på høyring ei rekkje tiltak for å endre regelverket på dette området, seier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Ei gjennomgåande tilbakemelding frå byggherrane er at det er behov for at lovverket blir klargjort, og at Arbeidstilsynet blir kopla tettare på både når det gjeld tolking av lova, kompetanseheving og rettleiing i enkeltsaker.

Ho seier regjeringa har starta arbeidet med ein Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlege innkjøp.

– Ved å bruke innkjøpsmakta kan det offentlege påverke marknaden gjennom å stille krav til mellom anna arbeidsvilkår når vi kjøper tenester, seier Tajik.

