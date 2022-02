Venstre fekk gjennomslag for dyrevelferdsforslag

innenriks

– Sjølv om vi har strenge krav til dyrevelferd i Noreg, er det framleis dyr som lid, krav som ikkje blir følgde opp og standardar som er for låge. Eg er glad vi har fått stortingsfleirtalet med oss på å gjere forbetringar, seier Venstres Alfred Bjørlo og Ingvild Wetrhus Thorsvik, som er to av forslagsstillarane.

Regjeringa har varsla ei slik stortingsmelding i 2024.

– No er det heldigvis fleirtal for at ei dyrevelferdsmelding må komme allereie våren 2023, og regjeringa får ei rekkje konkrete bestillingar på kva meldinga skal innehalde, seier Bjørlo og Thorsvik.

Ifølgje Venstre støttar alle partia i næringskomiteen, bortsett frå dei to regjeringspartia, påskunding av meldinga.

Fleirtalet støttar òg Venstres forslag om at dyrevelferdsmeldinga må svare på korleis produksjonstilskot i landbruket kan innrettast på ein måte som premierer god dyrevelferd. Vidare korleis ein kan få på plass merkeordningar som gjer det lettare for forbrukaren å velje dyrevennlege produkt, og korleis griser kan sikrast betre tilgang til uteareal.

