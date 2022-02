Telenor varslar utbetaling av utbytte på 13 milliardar kroner

innenriks

Utbytteutbetalinga er 3 prosent høgare enn i fjor, og i tråd med forventninga til analytikarane, skriv E24. Til saman blir utbetalinga på 13 milliardar kroner.

Telenor la fram både årsresultatet for 2021 og kvartalsresultatet for fjerde kvartal onsdag morgon. Selskapet hadde ei omsetning på 28,15 milliardar kroner for fjerde kvartal, ned frå 29,3 milliardar i same kvartal i fjor.

Brutto driftsresultat (ebitda) for fjerde kvartal fell til 10,51 milliardar, frå 15,37 milliardar. Nettoresultatet endar på 1,29 milliardar kroner.

Administrerande direktør Sigve Brekke seier i ei pressemelding at Telenor i 2022 forventar låg einsifra prosentvis vekst i tenesteinntekter og driftsresultat som førre år eller noko høgare.

– Når vi går inn i 2022, vil vi halde vi fram med å prioritere vekst gjennom å utforske moglegheiter «Beyond Connectivity», skape leiande aktørar gjennom partnarskap i Asia og vidareutvikle infrastrukturposisjon i Norden, seier Brekke.

(©NPK)