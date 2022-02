Sterk auke for digitale legetimar

innenriks

– Pandemien er ei veldig viktig årsak til den auka bruken av e-konsultasjonar, fortel fastlege og leiar i Rogaland legeforeining Peter Christersson til NRK.

Han anslår at omtrent 30 prosent av konsultasjonane hans no skjer digitalt, noko som stemmer overeins med biletet elles i landet. Dei siste tala viser at andelen e-konsultasjonar i november 2021 låg på 28,4 prosent.

I februar 2020 var andelen e-konsultasjonar hos fastlegane i landet på 3,5 prosent. To månader seinare hadde andelen stige til 41,1 prosent, ein auke på 1.174 prosent.

– Ein god og rett bruk av e-konsultasjonar er ei ønskt utvikling i allmennlegetenesta, seier Ole Henrik Bjørkholt (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

