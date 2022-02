Støre og EU-presidenten snakka om Ukraina

innenriks

Støre fortalde mellom anna EU-president Charles Michel om Noregs erfaringar som Russlands naboland. Ukraina-konflikten var eit viktig tema i samtalen, opplyser Statsministerens kontor.

– EU er ein av dei viktigaste samtalepartnarane våre i denne saka. Vi deler bekymringa for russisk styrkeoppbygging mot Ukraina og støttar det diplomatiske arbeidet som går føre seg for å unngå at det kjem til ein militær konflikt, seier Støre.

– Vi hadde ein veldig god samtale som stadfestar at Noreg og EU deler verdiar og har felles mål i dei store, viktige spørsmåla, seier statsministeren.

