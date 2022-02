Regjeringa har inga klar grense på kva som er for høgt sjukefråvær

innenriks

Tysdag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at det er nødvendig å bremse veksten av smitten for å unngå at det blir eit så høgt sjukefråvær at hjula i samfunnet ikkje går rundt

Men kor høgt sjukefråværet må vere før det må tiltak eller endringar til, er ikkje klart, skriv VG. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) seier til avisa at dei ikkje har nokon terskelverdiar som utløyser tiltak eller endringar.

– Det er ei løpande vurdering der vi samlar informasjon frå fleire kjelder, seier Kjerkol.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg meiner det ikkje berre er sjukefråværet som er hovudgrunngivinga for tiltaka.

– Det er ei samla vurdering av risikoen for at mange blir alvorleg sjuke, for mange i sjukehus, som kommunane må handtere, og sjukefråvær samla. I tillegg så er det funksjonen til samfunnet på grunn av sjukefråvær. Både sjukefråværet som del av helsetenesta, men også andre sektorar, seier Stoltenberg

FHI-direktøren seier det ikkje er mogleg å svare på kva som er for høgt sjukefråvær, då det handlar om kva for funksjonar som blir ramma.

