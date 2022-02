Norske F 35-fly sendt for å identifisere russiske fly

innenriks

Flya står i såkalla QRA-beredskap (Quick Reaction Alert) på Evenes ved Harstad.

Det er første gong sidan norske F-35 overtok QRA-beredskapen for Nato ut frå Evenes, at dei er sende ut på oppdrag for å identifisere russisk flyaktivitet.

Flya vart sende ut etter at kontroll og varslingsstasjonen i Sørreisa oppdaga at fleire russiske fly flaug ut frå Kolakysten og i retning vestover, skriv Forsvaret.

Dei norske flya identifiserte eit russisk fly av typen Beriev A-50 Shmel, som av Nato blir karakterisert som Mainstay. Flyet var då i internasjonalt luftrom, skriv Adresseavisen.

Beredskapsflya følgde Mainstayen ei stund før dei returnerte til Evenes.

Gruppa av russiske fly delte seg, der nokre returnerte til Kola og nokre heldt fram sørover i Norskehavet. Noreg og Nato monitorar situasjonen og flyaktiviteten.

– Dagens identifisering viser at F-35 fungerer i den nye beredskapsrolla ut frå Evenes. Gjennom denne beredskapen varetek vi ein svært viktig jobb for Nato, og eit oppdrag vi både er godt førebudde på, og fortløpande klare til å løyse, seier sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland.

