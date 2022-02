Ni av ti meiner vaksinasjon er den beste løysinga på pandemien

innenriks

Det viser ei undersøking Respons Analyse har gjort for Kirkens Nødhjelp. Undersøkinga viser at nordmenn har stor tru på at koronavaksinane er løysinga på pandemien.

To av tre meiner vaksinedosane må fordelast likt mellom rike og fattige land for å kjempe mot pandemien globalt.

– Nordmenn har fått erfare at vaksinane hindrar alvorleg sjukdom, og folk er opptekne av at skeivfordelinga ikkje gagnar nokon, seier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Over 4.000 personar over 18 år i Noreg, Sverige, Danmark og Finland har delteke i undersøkinga. Nordmennene er i størst grad samd i at det er økonomisk gevinst som styrer avgjerder om kva land som får levert vaksinar først.

– Mange land har framleis ikkje tilgang på vaksinar. Medan meir enn 10 milliardar vaksinedosar er distribuerte, er skeivfordelinga framleis stor, understrekar Høybråten.

(©NPK)