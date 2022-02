Kulturministeren: – Slik det ser ut no, forsvinn heile meteren om to veker

innenriks

– Slik det ser ut no, forsvinn heile meteren om to veker. Det betyr òg at ein kan samlast ståande og gåande og dansande og hoppande og springande, og eg veit ikkje kva, både innandørs og utandørs. Det blir veldig bra, sa kulturministeren då ho møtte over 100 representantar for kulturlivet i eit digitalt dialogmøte onsdag.

Kvelden i førevegen kom regjeringa med fleire lettar i koronatiltaka for kulturlivet og frivilligheita, og Trettebergstuen understreka at dei har gått lenger i gjenopninga enn det helsestyresmaktene tilrådde.

– Men så er det nokre som må vente i to veker til før dei kjem over i normal drift, alle dei som er konsertarenaer og så vidare der folk står. Det er vi fullstendig klar over, sa ho.

Spørjande

Regelen om at folk må halde éin meters avstand, gjeld nemleg framleis på stader der publikum ikkje har fast tilviste plassar.

Også på serveringsstader må dei tilsette passe på at gjestene held avstand og ikkje driv med aktivitetar som dansing.

Dette har skapt forvirring hos mange danseglade nordmenn.

– Vi har meir enn 300 lag som er veldig glade for at det no blir opna opp igjen, men etter i går, så var det ein del spørsmål om ein eigentleg får lov til å danse eller ikkje, sa Solveig Brekke Hauknes i Noregs Ungdomslag i møtet.

– Kan vi med tryggleik seie til laga våre at dei no får lov til å danse pardans, både barna og dei vaksne? spurde ho kulturministeren.

– Dans i veg, det er bra!

Her kunne Trettebergstuen komme med ei tydeleg avklaring.

Ho viste til at organiserte idretts- og fritidsaktivitetar no kan gå føre seg som normalt både innandørs og utandørs.

– Ja, de kan danse folkedans når det er fritidsaktivitet. Både barn og vaksne. Og forhåpentleg så kan alle på diskotek og nattklubbar danse så mykje dei vil om to veker. Så dans i veg, det er bra!

(©NPK)