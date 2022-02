Fly til Bodø måtte lande i Trondheim etter trykkfall

innenriks

Det var då flyet var like ved Levanger at det måtte snu og returnere mot Trondheim lufthamn, skriv Avisa Nordland.

Til avisa opplyser SAS at det vart gjennomført ei brå nedstiging på grunn av trykkfall i kabinen, noko som utløyste oksygenmaskene.

Ein passasjer avisa har snakka med, omtaler hendinga som skremmande.

– Kva dette kjem av, veit vi ikkje no, sa pressesjef i SAS, John Eckhoff, ved 14-tida. Han vil ikkje spekulere i kva årsaka til trykkfallet er, men seier at det aktuelle flyet vil no få ein grundig teknisk sjekk.

(©NPK)