FHI: Fleire innlagde førre veke – men få smitta blir lagde inn

Årsaka er at omikronvarianten gir mindre alvorleg sjukdom og fleire er godt verna gjennom vaksinasjon, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i rapporten for førre veke som vart lagt fram onsdag ettermiddag.

I rapporten skriv FHI at smittespreiinga i Noreg aukar.

– Vinterbølgja driven av omikronvarianten vil auke dei næraste vekene og smitte fleire millionar menneske. Sjølv om varianten gir mindre alvorleg sjukdom, kan det ventast fleire innleggingar, står det i vekerapporten.

Dei ber kommunane og sjukehusa om å førebu seg på stort sjukefråvær og fleire pasientar dei kommande vekene.

Auke i talet på smitta

I førre veke vart det meldt om 133.055 nye koronatilfelle, mot 119.378 veka før. FHI understrekar at endring i teststrategi og bruk av sjølvtestar og bekreftande PCR-testar gjer at dei melde tilfella ikkje er direkte samanliknbare over tid.

Hittil i pandemien er det meldt om 1.465 koronarelaterte dødsfall. Blant dei 1.030 av desse som styresmaktene har vaksinestatus for, var 531, eller 52 prosent, uvaksinerte, medan 466, eller 45 prosent, hadde fått to eller tre dosar av koronavaksinen.

Nesten fire millionar nordmenn har no fått minst éin vaksinedose. Dei siste fire vekene har 31 prosent av dei koronarelaterte dødsfalla skjedd blant uvaksinerte, medan 66 prosent av dødsfalla har skjedd blant vaksinerte.

Kan få opptil 140 nye innleggingar dagleg

FHI reknar med at R-talet, som seier noko om kor mange kvar smitta smittar vidare, dei siste to vekene har vore på mellom 1,2 og 1,5.

I vekerapporten presenterer dei òg eit scenario der det blir anslått at det vil bli mellom 90 og 140 nye daglege koronainnleggingar på sjukehus om tre veker. FHI presiserer likevel at det er stor uvisse om scenarioet.