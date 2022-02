Desse reglane gjeld for treningssenter

innenriks

Oppheving av skjenkjestoppen og fjerning av maksimaltal var blant lettane i koronatiltaka regjeringa la fram tysdag.

– No vil stadig fleire kunne drive heilt normalt, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på pressekonferansen til regjeringa.

Men på treningssenter vil det framleis vere avgrensingar, og dei må drivast smittevernfagleg forsvarleg for å halde ope. Det inneber mellom anna krav om:

* Å sørgje for at det er mogleg å halde minst 1 meter avstand til personar som ikkje er i same husstand eller tilsvarande nære.

* Rutinar for god hygiene og godt reinhald, og at rutinane blir overhaldne.

Desse krava gjeld òg for symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghallar og liknande.

(©NPK)