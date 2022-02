200 taxfree-tilsette får komme tilbake på jobb

innenriks

Det skriv FriFagbevegelse.

Reiseaktiviteten er venta å auke etter at regjeringa tysdag fjerna dei fleste koronatiltaka. Derfor hentar no Travel Retail Norway (TRN), som driv taxfree-butikkane på flyplassane på Gardermoen, Værnes, Flesland, Sola og Kjevik, tilbake 200 permitterte tilsette.

Sidan mars 2020 har dei fleste av dei 1.100 tilsette i TRN vore permitterte.

– Det har vore ei tung og vanskeleg tid for alle medlemmer, bedrifta og oss tillitsvalde. Som tillitsvald er eg spesielt glad for at vi har komme oss gjennom denne pandemien utan å måtte gå til oppseiingar, seier HK-klubbleiar Rozina Nazar.

