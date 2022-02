1.845 nordmenn fekk gebyr for manglande hjelm og bilbelte i fjor

innenriks

Avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel, meiner det er for mange.

– Bilbelte er det enklaste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere talet på drepne og hardt skadde i trafikken, seier han i ei pressemelding.

Vegvesenet opplyser at det er svært sjeldan at dei observerer manglande hjelmbruk på moped og motorsykkel, og at dei fleste gebyra kjem i samband med manglande beltebruk. Eit slikt gebyr er på 1.500 kroner.

I tillegg til gebyra melde Statens vegvesen 32 sjåførar til politiet for manglande sikring av barn. Det er overraskande høge tal ifølgje avdelingsleiar for trafikktryggleik Guro Ranes.

– Sjølv i låg fart kan barn bli alvorleg skadde når dei ikkje sit fastspente på rett måte. Eg vil oppmode alle til å sikre barna sine godt. Vi har ingen å miste, seier ho.

(©NPK)