XXL går inn i NHO

– Vi ønskjer å vere med på å utvikle arbeidslivet, og då må vi òg vere til stades der dei viktige debattane og avgjerdene blir tekne. I NHOs nettverk treffer vi mange handelsbedrifter, men også andre delar av næringslivet. Vi er overtydde om at det vil gi verdifulle impulsar til utviklinga av XXL i neste fase, seier konsernsjef Pål Wibe i XXL i ei pressemelding.

XXL opna sitt første varehus i Oslo i 2001, og har sidan vakse til å bli den største sportskjeda i landet med 37 varehus over heile landet. Selskapet har òg etablert seg i Sverige, Finland og Austerrike.

– Vi er svært glade for å få ein av dei fremste norske aktørane i sportsbransjen med på laget. I NHO-fellesskapet styrkjer vi oss no kraftig på handel, og timinga er derfor god for begge partar, seier administrerande direktør Ole Erik Almlid i NHO.

