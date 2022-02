Venstre krev svar: Når forsvinn meteren?

innenriks

– No er vi alle ekstremt leier av å leve etter strenge tiltak. Det er alvorleg kor mykje fridommen til oss som enkeltmenneske blir innskrenka, og det er eit paradoks at tiltaka samla sett er ei verre belastning for folk enn sjølve viruset, seier Venstre-leiar Guri Melby i ei pressemelding.

Venstre har svært høge forventningar til pressekonferansen i kveld, seier Melby. Regjeringa har allereie varsla betydelege lettar, men fleire medium melder tysdag at både munnbind og meteren truleg blir behalden.

– Om regjeringa i kveld ikkje opnar heilt opp, forventar vi i det minste ein svært tydeleg plan som inneheld kva som skal til for at alt blir opna opp og vidare konkrete tidspunkt for når dette faktisk skal skje. Kva skal til for at vi til dømes avviklar 1-meteren og munnbindpåbod? spør ho.

– Næringslivet og kulturen skrik etter føreseielegheit, og det er vi faktisk nøydde til å gi dei etter nesten to år der dei har stått i kneståande, seier Melby.

Ho håpar mellom anna at både tvinga heimekontor og nasjonal skjenkjeavgrensing blir avvikla, at universitet og høgskular får opne heilt opp, og at breiddeidretten òg blir opna for vaksne.

Det bør vere opp til lokale styresmakter å vedta eventuelle skjenkeavgrensingar og kor mange som kan møtast på arrangement, slår Melby fast.

