Publikumsavgrensinga på offentlege arrangement blir fjerna

innenriks

– Kulturnæringa er viktig, og no kan endeleg òg kulturarbeidarane gå tilbake på jobb, seier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i ei pressemelding.

På arrangement med faste tilviste plassar for publikum blir avstandskrava fjerna når ein sit i setet. Det betyr at alle sete i ein sal kan nyttast, melder regjeringa.

Arrangørane må likevel leggje til rette for at det er mogleg å halde ein meter avstand elles i lokalet eller arrangementsområdet.

– På arrangement med publikum utan faste tilviste plassar skal arrangøren sikre forsvarleg drift, og at grupper med familie eller andre nærkontaktar skal halde éin meter avstand til andre. Men dersom det ikkje skjer noko uventa med smittesituasjonen vil òg denne avgrensinga bli borte om to veker, lovar Trettebergstuen.

Den nasjonale avgrensinga folk på offentlege arrangement, både innandørs og utandørs, blir fjerna. På arrangement utan faste tilviste plassar for publikum må arrangørane sørgje for at alle som er til stades skal kunne halde minst 1 meter avstand til andre.

(©NPK)