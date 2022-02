Politiet åtvarar om veldig glatte vegar

innenriks

– Køyr varsamt! oppmodar Aust politidistrikt tysdag ettermiddag etter at dei har vorte varsla om fleire trafikkulykker på få minutt.

I delar av Sør-Noreg daler snøen ned, og det får følgjer for trafikken.

På E6 mellom Langhus og Frogn vart det på kort tid meldt om fire trafikkuhell – alle på ei strekning på rundt 15 kilometer.

– Vi har eit på E6 i sørgåande ved Vestby, eit ved Langhus, eit ved Frogn, i tillegg til Nordbytunnelen. Det er innanfor ei relativt kort strekning på relativt kort tid, seier operasjonsleiar Ronny Samuelsen til Dagbladet.

Det har òg vore ei trafikkulykke på E6 ved Ulvensplitten i retning Gardermoen i Oslo, der tre bilar var involverte. Politiet melder at føraren av den eine bilen har vorte frakta til sjukehus for sjekk, og at trafikken glir sakte forbi.

Også Vegtrafikksentralen sør opplyser at det er somme stader glatt på E18 og E134 i regionen deira.

– Det er meldt om meir snø dei neste timane, slik at vi oppmodar alle om å køyre etter forholda. Brøytemannskap er ute og gjer tiltak. Vêr tolmodig og ta omsyn, lyder oppmodinga derfrå.

