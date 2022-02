Lokale Ap-leiarar i Akershus erkjenner at Viken-kampen er tapt

innenriks

Det har vore ein kamp internt i Arbeidarpartiet i Viken om fylket skal oppløysast igjen eller ikkje. Akershus Ap har ønskt å behalde Viken, men no erkjenner fleire at den kampen er tapt, melder Aftenposten.

Leiarar i Ås, Asker og Ullensaker Ap seier til avisa at det går mot at Viken blir oppløyst. No tek dei til orde for ei best mogleg skilsmisse.

– Men det må bli gått nokon rundar på korleis oppløysinga skal skje. No er det klokast å samle oss om ein best mogleg og samlande løysing for oppløysinga, seier leiar i Ås Ap Ola Nordal.

