IS-dømde Ubaydullah Hussain lauslaten

Hussain vart arrestert då han ifølgje politiet var på veg til Syria i 2015. Han vart til slutt dømd i Høgsterett i 2018 for deltaking i den terrorlista organisasjonen, og dessutan for rekruttering og økonomisk eller materiell støtte.

Hussain nekta straffskuld.

Måndag vart han lauslaten etter å ha fått innvilga prøvelauslating, melder VG.

Etter ein lang prosess kom beskjeden før jul om at han ikkje ville få prøvelauslating. Det vart grunngitt med at det ikkje var tryggingsmessig forsvarleg, og at han hadde vore ein leiar i IS.

Hussain klaga til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og har no fått gjennomslag. Advokaten hans John Christian Elden er kritisk til korleis søknaden om prøvelauslating har vorte behandla.

– Det er ei hårreisande lang behandlingstid i denne saka, der vedtaket eigentleg er innlysande på lauslating, seier Elden til VG.

