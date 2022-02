Frp krev gransking av pandemihandteringa til regjeringa

innenriks

– Det er sjølvsagt ikkje lett å handtere ein pandemi, men avgjerdene som blir tekne, får store konsekvensar. Eg meiner det er openbert at dette må granskast, seier Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud til NTB.

Han viser til at fleire av tiltaka regjeringa har innført, ikkje har vore grunngitt i faglege råd.

– Det er trass alt snakk om folks fridom og arbeidsplassar. No meiner eg Koronakommisjonen må granske pandemihandteringa gjort av dei raudgrøne, seier Hoksrud.

Frp fremjar no eit representantforslag i Stortinget, der dei ber Koronakommisjonen gjennomgå pandemihandteringa frå oktober og fram til pandemien er over.

I januar skreiv Aftenposten at pandemihandteringa til Støre-regjeringa ikkje vil bli granska av Koronakommisjonen. Grunnen er at kommisjonen har bestemt seg for å setje ein frist for arbeidet sitt 31. oktober 2021. Alt som har skjedd etter denne datoen, blir ikkje ein del av granskinga. Rapporten skal etter planen leverast i april.

– Tiltak skal ein ikkje ta lett på. Det går hardt utover både folk og bransje. Støre har sjølv sagt at tiltaka ikkje skal vare ein dag lenger enn nødvendig, likevel er det mykje som tyder på at dei har vore raske på å innføre tiltaka, medan dei tek seg god tid på lettane. Tiltaka skal vere proporsjonale, seier Hoksrud.

