Færre vil pendle med tog i framtida

Ifølgje ei ny undersøking vil pendlarane på Austlandet reise mellom 14 og 24 prosent mindre med tog samanlikna med før pandemien, viser ei fersk undersøking som analyseselskapet Asplan Viak har utført på oppdrag frå Jernbanedirektoratet.

Det kan få betydning for aktiviteten på skjenene.

– Nye reisemønster kan påverke innretninga av togtilbodet i framtida, seier jernbanedirektør Knut Sletta i ei pressemelding.

– Til dømes kan eit meir fleksibelt arbeidsliv, kombinert med at folk har vorte meir negative til trengsel, bidra til at arbeidsreisene blir spreidde jamnare utover dagen i staden for at alle reiser i rushtida, utdjupar han.

Motstand mot trengsel og auka bruk av heimekontor er hovudgrunnane til endringane, ifølgje undersøkinga. Trengseleffekten er venta å minke noko når pandemien kjem meir på avstand, medan effekten av heimekontor på talet på arbeidsreiser er venta å vere meir permanent.

Nye billettløysingar kan òg bli ei følgje av endringane i reisemønsteret. Undersøkinga viser at sjølv om 80 prosent framleis vil reise med same billett som før, vil mange kjøpe enkeltbillettar i staden for periodebillett.

– Tiltak som bidreg til at pendlarane vel toget når dei skal reise blir viktig. Det er veldig aktuelt å vurdere nye billettslag som er tilpassa eit meir fleksibelt reisemønster. Det er òg ein spennande tanke å vurdere differensierte billettprisar som gir folk insentiv til å reise utanfor rushtidene, seier Sletta.

