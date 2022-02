Equinor vil byggje straumkabel på 340 kilometer til nytt felt i Barentshavet

innenriks

Straumkabelen til Wisting-feltet vil bli rundt 340 kilometer lang dersom han blir bygd.

Tysdag vart ei ny konsekvensutgreiing av prosjektet lagt fram. I utgreiinga er det berekna at norsk del av vare- og tenesteleveransar til utbygginga av feltet vil vere meir enn 35 milliardar kroner og utgjere minimum 50 prosent av totale investeringar.

Det vil òg vere store ringverknader i driftsfasen, og det er estimert at norsk del av driftskostnadene vil utgjere om lag 1,7 milliardar kroner i året over 30 år, som er forventa levetid for feltet.

Det er planlagt at både forsyningsbasen og helikopterbasen skal leggjast til Hammerfest, medan funksjonar knytt til administrativ drift og andre faglege funksjonar blir lokalisert i Harstad.

Equinor vil saman med partnarane Lundin Energy, Petoro og INPEX Idemitsu bestemme seg mot slutten av året om dei skal byggje ut Wisting-feltet, der det er funne olje tilsvarande i underkant av 500 millionar fat.

(©NPK)