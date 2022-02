74 gauper kan fellast under årets gaupejakt

innenriks

– Gaupebestanden i Noreg ligg i dag svært nær bestandsmålet nasjonalt. Det er opna for kvotejakt på 74 gauper i seks av åtte rovviltregionar. Det er ikkje opna for gaupejakt i regionane 4 og 5, der bestanden ligg under bestandsmålet, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Rovviltnemndene og Miljødirektoratet fatta fire vedtak om kvotejakt i Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, og dessutan tidlegare Vest-Agder og Oppland.

Vedtaka vart klaga inn til Klima- og miljødepartementet, som har landa på å halde fast ved dei.

