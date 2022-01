Virke forventar full gjenopning no

innenriks

Regjeringa har varsla store lettar i koronarestriksjonane denne veka og skal leggje fram detaljane på ein pressekonferanse tysdag kveld.

Administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke er ikkje i tvil om kva som bør komme der.

– Vi forventar full gjenopning på same måte som dei har gjort i Danmark. Grunngivinga for å behalde strenge tiltak var at helsetenesta kunne bli overbelasta, men den grunngivinga har styresmaktene sjølv gått bort frå, seier han til NTB.

Nei til skjenkjestopp og heimekontor

Derfor må samfunnet no blir opna opp, argument Virke-direktøren.

– Maksimaltal for kulturlivet og treningssenter, krav om ein meters avstand, skjenkjestopp klokka 23 og påbod om heimekontor er alle døme på svært inngripande tiltak som berre bør behaldast viss det er absolutt nødvendig. Det er det ikkje no, seier Kristensen.

Ber om redusert arbeidsgivarperiode

Han meiner verksemdene no må få moglegheit til igjen å drive utan restriksjonar – etter snart to år med varierande tiltak og sterke avgrensingar.

– Verksemdene er førebudde på at sjukefråværet kan bli svært høgt framover. Det gir doble kostnader for verksemder som allereie står i ein pressa situasjon. Derfor må arbeidsgivarperioden ved koronarelatert fråvær reduserast til tre dagar, seier Virke-toppen.

