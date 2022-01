Veksthus-støtte sendt på høyring

innenriks

Landbruks- og matdepartementet sende forslaget på høyring måndag.

Ordninga skal gjelde for utgifter til elektrisk kraft i produksjonen for perioden desember 2021 til og med mars 2022, noko som er tilsvarande periode som for stønad til hushald.

Når det gjeld veksthus blir det foreslått at ordninga omfattar «elektrisk kraft som blir brukt i samband med produksjon i veksthus til omsetjing i marknaden av grønsaker, frukt og bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskulevekster, medrekna skogplanter og ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønsaker for utplanting på friland og for sal».

Det blir presisert at produksjonen skal omsetjast i marknaden, noko som blir gjort for å sjå bort frå veksthusproduksjon til eige bruk eller på hobbybasis.

Ifølgje ei undersøking frå Grøntprodusentenes samarbeidsråd vil minst 27 prosent av tomatbøndene leggje ned drifta i år. Årsaka er at høge energiprisar som gir låg driftsmargin, skriv Nationen.

(©NPK)