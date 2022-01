Uvêret i helga førte til fleire skademeldingar enn Gyda

innenriks

Dermed har det kraftige uvêret passert ekstremvêret Gyda i talet på skademeldingar. Etter Gyda fekk If inn rundt 350 meldingar.

– Vi har fått inn like mange skademeldingar på nokre timar som vi har fått inn på to veker etter «Gyda», seier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Han understrekar at det ofte tek mange dagar – i nokre tilfelle veker – før alle skadar er melde inn. Det har så langt komme inn skadar på hus, hytter, båtar, bilar og bedrifter.

Forsikringsselskapet har fått inn ein del vasskadar etter regnet på laurdag, men det er klart flest vindskadar som har komme inn. Her har vind og vindkast gjort mykje skade rundt om i Sør-Noreg og øydelagt tak på hus, smadra bilar og knust båtar.

– Det er altfor tidleg å spekulere i kva alle skadane utgjer i kroner og øre, utover at det blir noko med «millionar kroner» til slutt, seier Clementz.

