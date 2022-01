Sju av ti positive til å bruke munnbind

innenriks

– Folk flest vel heller munnbind enn omikron, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkinga.

Folk flest synest munnbind er heilt OK i møte med auka smitte. Heile 71 prosent svarer i januar at dei er positive, medan 16 prosent er negative.

Clausen seier at sjølv om det var ein nedgang i andel positive til munnbind i januar, er hovudbiletet at befolkninga framleis er positive til munnbind og ikkje minst at folk faktisk bruker det.

Heile 92 prosent svarer at dei som regel bruker munnbind på offentlege stader der det er vanskeleg å halde ein meters avstand, medan 70 prosent seier dei er like merksame på å vaske hender og halde avstand for tida, samanlikna med tidlegare i pandemien. Andelen har ikkje vore høgare sidan juni i fjor.

I same undersøking seier 76 prosent at dei har tillit til at dei vil få tilstrekkeleg behandling av helsevesenet om dei skulle bli smitta av koronaviruset – berre 10 prosent har ikkje slik tillit.

To av tre nordmenn (65 prosent) seier i januar at dei har tillit til at tempoet på vaksinasjonen i Noreg er effektivt – det er 19 prosentpoeng over snittet dei siste tolv månadene.

