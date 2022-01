Ordførar: Signala er at det kjem betydelege lettar

innenriks

Møtet med mellom anna statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) fann stad måndag morgon, opplyser Kristiansand-ordførar Jan Oddvar Skisland (Ap), som leier storbynettverket i KS.

– Vi opplevde eit veldig positivt møte. Signala er at det kjem betydelege lettar, fortel Skisland til NTB.

Desse vart ikkje presenterte konkret for ordførarane, men blir lagde fram på pressekonferansen til regjeringa klokka 19 tysdag kveld.

Ny vurdering om to veker

– Dei var tydelege på at det ikkje blir fjerning av alle tiltak, og så blir det ei ny vurdering om fjorten dagar. Det var heller ikkje noko signal frå storbyane om at vi ønskjer å fjerne alle tiltak, seier ordføraren.

Noko av det kommunane har vore opptekne av, er å få letta på heimekontorpåbodet og karantenereglane som gjeld no.

– Også kulturarrangement og breiddeidrett har vore viktig for oss, legg Skisland til.

Ei kneik å komme over

Når det gjeld reglane for karantene og isolasjon, fortel ordføraren at det betyr mykje for planlegginga deira av bemanning.

– Kan vi få redusert fråvær på grunn av karantene, vil vi nok få noko auke i smittefråvær. Det er ei kneik vi må over, men vi ser toppen, fortel ordføraren.

Kommunane har komme med særleg innspel om reglane for kulturarrangement, som særleg mindre arrangørar har opplevd som krevjande å handtere.

Framleis stor PCR-pågang

Fleire kommunar melde òg til Helsedepartementet at det ser ut som det tek litt tid før overgangen frå PCR-testing til heimetesting slår inn – og at trykket på PCR-testing har halde seg høgt.

Frå 25. januar gjorde FHI store endringar i testsystemet ved at fleire ikkje lenger treng å ta PCR-test etter å ha testa positivt på sjølvtest.

Fleire av ordførarane fortalde i tillegg om bekymring for tilgang på hurtigtestar.

– Der melde departementet at det var ting på gang, seier Kristiansands ordførar.

Dei andre kommunane som er med i nettverket, er Oslo, Trondheim, Bærum, Bergen, Tromsø, Stavanger og Drammen.

