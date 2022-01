Norsk Kennel Klub og hundeoppdrettarar får forbod mot å drive avl på to hunderasar

innenriks

Tingretten kunngjorde måndag dom i den sivile saka som Dyrebeskyttelsen i Noreg hadde reist mot Norsk Kennel Klub (NKK), raseklubbane for engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel. Dyrevernet meiner at dagens oppdrett av desse rasane skjer i strid med regelen i dyrevelferdslova om at avl skal skje slik at dyra får god helse.

Einstemmig gir tingretten saksøkjaren medhald på alle punkt mot NKK, begge raseklubbane og dei seks oppdrettarane. Det blir slått fast at vidare avl på dei to hunderasane vil skje i strid med dyrevelferdslova. I tillegg blir oppdrettarane forbodne å drive vidare avl.

– Vil vekkje oppsikt

– Denne dommen vil vekke internasjonal oppsikt. Desse hundane slit med dei same problema over heile verda, og det går ikkje lenger an å avle seg bort frå dette fordi alle hundar internt i rasen er i slekt. Ein må blande inn friske gen frå andre hunderasar, seier leiar Åshild Roaldset til NTB.

Ho fortel at saka har vore omtalt i alle verdsdelar, og at helseproblema dei to hunderasane strevar med, finst over alt.

Norsk Kennel Klub er usamd i konklusjonen i tingretten og skriv i ei pressemelding at dei no vil vurdere å anke dommen frå tingretten.

– Med bakgrunn i engasjementet vårt for å betre hundevelferda vil vi derfor no grundig vurdere å anke dommen som har komme, seier hovudstyreleiar Tom Øystein Martinsen.

Fryktar negativt utslag

Skulle dommen bli rettskraftig vil det framleis vere tillate å kryssavle hunderasane med andre rasar, noko Dyrebeskyttelsen meiner kan betre helseproblema til hundane.

Den tapande parten ønskjer seg ein forskingsbasert avl innanfor rasen og er usamd i at dommen vil vere eit gode for dyrevelferda.

– Viss det gode arbeidet som i dag blir gjort gjennom NKK og raseklubbane må avsluttast for rasane engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel, fryktar vi at det vil gi eit negativt utslag for hundevelferda, seier Martinsen.

– Avlsforbod ikkje eit raseforbod

I dommen går det fram at dei saksøkte partane driv avl på hobbybasis og på ideelt grunnlag og såleis ikkje kan klandrast eller kan seiast å ha skuld eller ansvar for måten dyra blir avla på. Av den grunn meiner retten at dei heller ikkje skal dømmast til å betale sakskostnader knytt til søksmålet.

I etterkant av dommen uttrykkjer NKK bekymring for følgjene i ein marknad der etterspurnaden etter hundane er stor:

– Eit avlsforbod er framleis ikkje eit raseforbod, og konsekvensane av dette er store. Uansvarlege aktørar vil stå klare til å overta marknaden, med produksjon av hundar frå avl som ikkje er underlagt noka form for kontroll, seier Martinsen.

Det er i dag ikkje pliktig å ID-merke hundar, og det er grunn til å tru at berre om lag 50 prosent av norske hundar er registrerte i NKK, medan den andre halvparten er uregistrert. NKK meiner at uregistrert avl kan gå føre seg utan oppfølging eller kontroll.

Det vart i november i fjor sett av fem dagar i tingretten til rettssaka.

