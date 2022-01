Melby: – Fallitterklæring å avlyse eksamen

innenriks

– Eg er bekymra for at fråfallet i høgare utdanning vil gå opp fordi mange studentar ikkje er godt nok førebudde, seier den tidlegare kunnskapsministeren om dei foreslåtte avlysingane.

I ein risikoanalyse Utdanningsdirektoratet la fram måndag, blir det tilrådd å avlyse skriftleg og munnleg eksamen i både grunnskule og vidaregåande skule denne våren.

Også i fjor og året før vart alle skriftlege og munnlege eksamenar på vidaregåande skule og 10. klasse avlyste på grunn av pandemien. Melby er bekymra for følgjene av at årets russ kan gå gjennom heile vidaregåande skule utan å ha hatt eksamen.

– Viss regjeringa meiner elevane ikkje har grunnlag for å gå opp til eksamen, må dei i alle fall sørgje for at dei har grunnlaget som trengst for å gå vidare i livet, meiner Melby, som ber regjeringa stille opp med midlar for å hjelpe elevane å ta igjen tapt læring før dei startar i høgare utdanning.

Ho foreslår totalt 440 millionar kroner til å kompensere for tapt læring, og dessutan 300 millionar kroner kommunane kan arrangere sommarskular for.

