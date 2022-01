innenriks

– Etter å ha teke test i halsen (og nasen) vart positiv PCR-test teken i ettermiddag. Så då ventar isolasjon i nokre dagar, skriv Borch på si Facebook-side.

Landbruksministeren skriv at ho reiste til Oslo søndag etter å ha teke negativ test, og at ho testa seg på nytt måndag etter å ha kjent seg litt groggy i halsen, men at heller ikkje den var positiv.

Først då ho tok PCR-test, fekk ho påvist viruset alle snakkar om.

– Hugs å teste i både nase og hals, skriv Borch.

