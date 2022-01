Deloitte skal levere internrevisjon for Stortinget

innenriks

– For å få utført denne jobben på ein best mogleg måte, er det ein fordel at internrevisjonen tilhøyrer eit større fagmiljø. Vi har derfor sett det som mest formålstenleg å nytte ein ekstern leverandør når dette no blir etablert som ei ny revisjonsform, seier Stortingets direktør Marianne Andreassen i ein tekst som er lagt ut på Stortingets intranett.

Mellom anna ønskjer administrasjonen å få til internrevisjon på verksemdsstyring, økonomiforvaltning, bygg og eigedom, IT og tryggleik.

I tillegg blir Stortinget revidert årleg av Riksrevisjonen.

Harberg-utvalet skulle greie ut Stortingets kontrollfunksjon og leverte rapporten sin 1. februar 2021.

(©NPK)