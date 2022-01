Betydeleg færre kystvakttokt med helikopter om bord

innenriks

Eitt kystvaktskip er allereie fasa ut, men det første skipet av den nye Jan Mayen-klassen ikkje er venta å vere på plass før mot slutten av året. I tillegg er eit anna skip på verft fram til midten av mars for oppgradering. Dermed er målet justert ned til 680 seglingsdøgn med NH90-helikopter om bord, skriv forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i eit svar til Høgres Hårek Elvenes (H).

– Dette behovet er ikkje dekt slik helikoptersituasjonen er no, skriv Enoksen. Han forklarer at erfaringa med Kystvaktas NH90-helikopter gjer at det er «betydeleg usikkerheit» knytt til planane til 337-skvadronen om vel 200 seglingsdøgn med helikopter.

– Dette er ein alvorleg situasjon. Kystvaktas operative evne er redusert. Det byrjar å haste med å finne ei løysing som på sikt kan gi Kystvakta fullverdig tilgang på helikopter, skriv Elvenes, som er Høgres forsvarspolitiske talsperson, i ein e-post til NTB.

I periodar leiger Forsvaret inn sivile helikopter for å trene og halde oppe kompetansen.

– Innleige av helikopter er heilt nødvendig, men dette er berre ei mellombels løysing, skriv Elvenes.

