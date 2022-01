innenriks

Tidlegare har representantskapet i Akershus Ap gått inn for å behalde Viken, men sidan har fleire lokallag gitt uttrykk for at dei ønskjer å oppløyse det – slik Østfold og Buskerud Ap òg har gått inn for.

På eit styremøte i helga vedtok Akershus Ap å kalle inn representantane frå lokallaga til eit nytt møte.

– Vi vil setje ein fot i bakken og vere heilt trygge på at representantskapet har teke den avgjerda dei ønskjer, seier nestleiar Øystein Slette i Akershus Ap til NTB.

