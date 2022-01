Vikens lagnad kan bli avgjort måndag

innenriks

På møtet skal dei 15 representantane i Ap-utvalet, fem frå kvart av fylkeslaga Østfold, Buskerud og Akershus, leggje premissane for korleis møtet i Viken Ap neste laurdag skal gjennomførast. Der skal delegatane seie ja eller nei til å oppløyse Viken.

Kva Viken Ap bestemmer seg for, blir avgjerande når fylkestinget i Viken behandlar saka 23. februar.

Forslag på bordet

Som kjent har både Buskerud og Østfold Ap gått inn for å oppløyse Viken, medan Akershus Ap til manges overrasking har gått inn for å behalde gigantfylket.

Med 51 delegatar vil Akershus åleine ha fleirtal i Viken Ap, mot dei to andre fylkeslagas 49. Frykta for å bli overkøyrd er dermed påtakeleg i både Østfold og Buskerud.

Samtidig er det avklart at delegatane ikkje er bunde av vedtaka i dei respektive fylkespartia sine, men kan stemme fritt.

Etter det NTB forstår, er det særleg to ting som blir viktig på møtet på måndag:

For det første at utvalet blir samd om at Viken Ap skal fatte eit klart vedtak om å oppløyse eller behalde storfylket. På bordet skal det nemleg òg liggje eit forslag om at Viken Ap ikkje fattar eit konkret vedtak, men stiller Aps representantar i fylkestinget fritt.

Ei Ap-kjelde NTB har snakka med, omtaler forslaget som eit «triks», der formålet er å styrkje jasida fordi fylkestingsrepresentantane i større grad vil vere for å behalde Viken.

Akershus Ap kjenner på si side ikkje til forslaget, ifølgje nestleiar Øystein Slette.

– Eg har ikkje sett at dette har vore eit alternativ i diskusjonen. Forslaget kjem i alle fall ikkje frå meg, seier han til NTB.

Binde representantane

For det andre skal samarbeidsutvalet innstille på om Viken Ap skal binde representantane sine i fylkestinget til vedtaket som blir fatta laurdag 5. februar når representantskapet i Viken Ap møtest.

Men dette blir det neppe konflikt rundt, meiner Slette.

– Det er naturleg at representantane i fylkestinget følgjer vedtaket som blir gjort i representantskapet. Det er det tradisjon fór i Ap, seier han og avviser spekulasjonar om eit rabalder måndag.

– Vi har vore veldig samde om prosessen, at den skal vere open og gjennomsiktig. Oppgåva frå samarbeidsutvalet er å leggje ting praktisk til rette for møtet laurdag. Representantskapet skal få vedta det dei ønskjer å vedta, påpeikar han.

Mange trur at sidan delegatane i Viken Ap blir stilte fritt, vil det gå mot eit ja til oppløysing, sidan mange Akershus-kommunar er imot å behalde Viken.

– Det er jo alltid ein skuffelse når ein ikkje får gjennomslag. Men viss ei oppløysing blir vedteken, må jo vi stelle oss til det. Eg trur ikkje nokon vil gråte seg i søvn over eit slikt vedtak, seier Slette.

Bråk om mandat

Sjølve mandatfordelinga har likevel allereie skapt bråk mellom dei tre fylkeslaga. Ap-ordførar Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg meiner det er udemokratisk at eitt fylkeslag kan bestemme over dei to andre.

– Dette var det ingen som hadde føresett, seier han til NTB.

Øystein Slette meiner det vil vere underleg å endre på mandatfordelinga no. Talet på mandat blir rekna ut frå medlemstalet i fylkeslaga, og i fjor fekk Akershus Ap fleire nye medlemmer enn dei to andre fylkeslaga.

– Vi har laga ein regel for korleis mandata skal fordelast, og han har vore der heile tida, seier han.

– Dette er ein ekstraordinær situasjon som er veldig beklageleg. Eg håpar vi kan komme til ei løysing måndag som gjer at vi kjem vidare. Men vi får sjå, seier Martinsen-Evje.

Etter det NTB forstår, kjem ikkje mandatfordelinga til å bli teken opp i møtet frå samarbeidsutvalet.

