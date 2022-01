Undersøking: Utanlandske, kvinnelege professorar jobbar mest

innenriks

– Det er uheldig at ein jobbar meir enn ein skal. Kanskje er det slik at kvinner ber akademia på skuldrene sine for tida, seier professor Marianne Bjelland Kartzow ved Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO) til Kifinfo.

Ho trur at kvinner tek på seg ei rekkje oppgåver som tek tid, men meiner at dette òg kan spegle stort engasjement og ansvarskjensle.

Tala kjem fram i tidsbruksundersøkinga frå Nordisk institutt for studiar av innovasjon, forsking og utdanning (Nifu).

Undersøkinga er basert på kva den enkelte sjølv oppgir av arbeidstid i løpet av ei normal veke. Kjønnsforskjellane i arbeidstid er tydelegast i begge endar av stillingshierarkiet. I det øvre sjiktet, blant professorane, er det kvinnene som jobbar mest, med nesten 50 arbeidstimar i veka. Det svarer til éin time meir i gjennomsnitt enn mannlege professorar.

I det nedste sjiktet, blant stipendiatane, er det mennene som oppgir å ha lengst arbeidsveke. Mannlege stipendiatar arbeider to timar meir i veka enn kvinnelege stipendiatar.

– Forskjellen i rapportert arbeidstid for stipendiatar trur vi kan vere knytt til koronapandemien og det å ha ansvar for små barn, seier seniorrådgivar Hebe Gunnes ved Nifu og Oslomet. Ho er ein av forfattarane bak studien.

(©NPK)