Samferdselsministeren vil heve tryggleiken på norske bussar

På oppdrag frå Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen forslag om strengare tryggingskrav for buss på høyring. Dei nye tryggingskrava følgjer opp råda frå Statens havarikommisjon om å heve kollisjonstryggleiken i buss.

Forslaget, som blir sendt på høyring både nasjonalt og i EØS-systemet, handlar om å forsterke konstruksjonen i front av bussen for å verne han betre mot å bli deformert i ein frontkollisjon, ifølgje departementet.

– Det skal vere trygt å køyre buss på norske vegar, både for passasjerar og for sjåfør. Dessverre har vi dei siste åra sett ei rekkje alvorlege frontkollisjonar der bussjåførar har blitt hardt skadde eller drepne. Det kan vi ikkje leve med. Derfor ønskjer vi no krav om at alle bussar skal ha ein sterkare konstruksjon i front, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i ei pressemelding.

Dei nye tryggingskrava kan gjelde for bussar registrert frå og med neste år.

